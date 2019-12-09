Попов - об игре против «Спартака»: Мы больше хотели победить В матче против красно-белых полузащитник не реализовал пенальти.

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Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов рассказал, за счет чего его команде удалось одержать гостевую победу над «Спартаком».

«Мы больше хотели выиграть, выполнили установку тренера, хорошо сыграли в атаке, создали очень много моментов», - приводит слова футболиста ТАСС.

Также игрок поделился мнением о работе нового главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

«В России много хороших специалистов. Я не понимаю, почему пресса всегда акцентирует внимание на иностранцах. Я не заметил ничего феноменального в тактике Тедеско», - сказал Попов.

Напомним, в матче 19-го тура РПЛ «Ростов» одержал крупную победу над «Спартаком» в Москве со счетом 4:1. После этой победы подопечные Валерия Карпина поднялись на третью строчку в турнирной таблице. В активе команды 34 очка. «Спартак» занимает десятое место. Команда набрала 22 очка.

В 20-м туре обе команды сыграют на выезде. «Спартак» сыграет с «Динамо», а «Ростов» - с «Ахматом». Матчи пройдут 1 марта.