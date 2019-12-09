Гурам Аджоев: «Арсенал» не заслуживал вылета на столь ранней стадии Лиги Европы «Арсенал» проиграл «Нефтчи» во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

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Президент «Арсенала» Гурам Аджоев высказался о причинах раннего вылета команды из Лиги Европы.

«У нас времени не было, – приводят «Известия» слова Аджоева. – Через две-три недели после старта сезона мы уже играли в квалификации Лиги Европы. Конечно, сожалеем, что все так сложилось, потому что мы не заслуживали вылета на столь ранней стадии».

Напомним, в прошлом сезоне «Арсенал» занял шестое место в турнирной таблице РПЛ и впервые в своей истории добился права сыграть в еврокубках.

Во втором квалификационном раунде Лиги Европы «Арсенал» попал на «Нефтчи», который одержал две победы (1:0, 3:0).

На зимний перерыв «Арсенал» ушел на шестом месте с 25 очками.