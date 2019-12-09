Валерий Рейнгольд: В «Спартак» влезли люди с грязными лапами, замазали и запачкали - Советский спорт
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09 декабря 2019 12:23ФутболЛипкин Антон

Валерий Рейнгольд: В «Спартак» влезли люди с грязными лапами, замазали и запачкали

«Спартак» занимает десятое место перед зимним перерывом.

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд высказался о выступлении команды в нынешнем сезоне.

«Для меня команды на данный момент не существует. Нет «Спартака», коллектив находится в яме, – приводит News.ru слова Рейнгольда. – Красно-белые неконкурентоспособны, они потерялись. Федун и его приближенные довели команду до ручки. В команду влезли люди с грязными лапами, замазали, запачкали».

Напомним, в воскресенье «Спартак» потерпел поражение от «Ростова» (1:4) в матче 19-го тура премьер-лиги на «Открытие Арене» в Москве.

На зимний перерыв красно-белые ушли на десятом месте, отставая от идущего пятым «Локомотива» на 12 очков.

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