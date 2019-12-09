Вячеслав Колосков: Футбола эти запреты не коснутся В Лозанне проходит заседание исполкома ВАДА.

Загрузка...

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал санкции WADA.

«Поедем ли мы на чемпионат мира по футболу под своим флагом? Туда надо еще выйти, а по поводу отбора сказать ничего не могу - реакции ФИФА еще нет. Я твердо убежден, что футбола эти запреты не коснутся. А на чемпионате Европы по футболу мы точно выступим под своим флагом», - сказал Колосков в беседе с «Чемпионат.соm»

Напомним, WADA на заседании исполкома в Лозанне запретил России на четыре года проводить крупные международные спортивные соревнования и подавать заявки на их проведение. Также российским спортсменам запрещено выступать под национальным флагом.