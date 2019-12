Британский журналист: Россия не сможет выступить на ЧМ-2022 под своим флагом

Британский журналист Тарик Панжа со ссылкой на представителя Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщил, что после решения исполкома WADA Россия не сможет выступить под своим флагом на чемпионате мира 2022 года по футболу в Катаре.

При этом в отборочном турнире команда будет выступать под флагом России.

IOC spokesman says ban means there cannot be a Russian team at Qatar Workd Cup. https://t.co/qAq31DRcK5

But for World Cup qualifiers they can still be known as Russia. Bonkers situation. https://t.co/d3hHQxMacE