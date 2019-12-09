Британский журналист: Россия не сможет выступить на ЧМ-2022 под своим флагом

Британский журналист Тарик Панжа со ссылкой на представителя Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщил, что после решения исполкома WADA Россия не сможет выступить под своим флагом на чемпионате мира 2022 года по футболу в Катаре.
При этом в отборочном турнире команда будет выступать под флагом России.
В понедельник исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.
В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA, иначе решение вступит в силу.
WADA на четыре года отстранило Россию от участия в международных соревнованиях. Онлайн
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