Как накажут российский спорт? Сегодня заседание WADA. Онлайн

Начнется заседание в 12:00 по московскому времени. Окончательный вердикт станет известен ориентировочно в 15:30. «Советский спорт» следит за развитием событий и ведет текстовый онлайн.

10:25

Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко в аудиоподкасте высказал свою точку зрения по этому вопросу. Советуем всем послушать.

10:20

Обозреватель нашего издания Олег Чикирис в своей колонке разложил всю ситуацию по полочкам. Что грозит России? Сможет ли наша страна проводить спортивные мероприятия и турниры? Материал, который обязательно нужно прочитать, чтобы знать всю суть происходящего.