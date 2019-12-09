Пресс-служба УЕФА: Решение WADA по России не затронет Евро-2020 - Советский спорт
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09 декабря 2019 18:35ФутболГичунцев Артур

Пресс-служба УЕФА: Решение WADA по России не затронет Евро-2020

Ранее стало известно, что организация отстранила отечественных спортсменов от международных соревнований сроком на четыре года.

В пресс-службе УЕФА прокомментировали последние события вокруг российского спорта. По слухам, сборная России по футболу на ЧМ-2022 будет выступать под нейтральным флагом. На данный момент не ясно, в каком статусе команда будет вести борьбу в квалификации.

«УЕФА не будет комментировать вопрос о возможности для России выступать в квалификации чемпионата мира-2022 под флагом страны. Для выяснения этого момент обратитесь к пресс-службе WADA. В их пресс-релизе говорится, что решение WADA не затронет Евро-2020», – приводит заявление УЕФА Sport24.ru.

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