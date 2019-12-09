Директор РФС: Российский футбол не замешан в тех вещах, по которым WADA принимало решение

Директор по развитию РФС Максим Митрофанов заверил журналистов, что отечественный футбол не замешан в нарушении антидопинговых правил, поэтому санкции WADA не скажутся на положении клубов и национальной сборной.
«Принято решение WADA, но его нужно внимательно прочесть, понять, что там написано. Есть процедура обжалования. Нужно понять, какие последствия весь российский спорт могут касаться.
У нас есть здравое ощущение, что российский футбол ни коим образом не замешан в тех вещах, по которым WADA принимало решение. Плюс, как мы понимаем, с учетом того, что решения еще не видели, соревнований, в которых выступают российские клубы, это так же не касается. Наибольший риск касается ЧМ в Катаре, куда еще надо отобраться. Каким будет там решение WADA, дождемся», – приводит слова функционера Sport24.ru.