Директор РФС: Российский футбол не замешан в тех вещах, по которым WADA принимало решение Ранее стало известно, что россиян отстранили от международных соревнований сроком на четыре года.

Директор по развитию РФС Максим Митрофанов заверил журналистов, что отечественный футбол не замешан в нарушении антидопинговых правил, поэтому санкции WADA не скажутся на положении клубов и национальной сборной.

«Принято решение WADA, но его нужно внимательно прочесть, понять, что там написано. Есть процедура обжалования. Нужно понять, какие последствия весь российский спорт могут касаться.

У нас есть здравое ощущение, что российский футбол ни коим образом не замешан в тех вещах, по которым WADA принимало решение. Плюс, как мы понимаем, с учетом того, что решения еще не видели, соревнований, в которых выступают российские клубы, это так же не касается. Наибольший риск касается ЧМ в Катаре, куда еще надо отобраться. Каким будет там решение WADA, дождемся», – приводит слова функционера Sport24.ru.