Пицци: Дзюба здорово держит мяч и подыгрывает партнерам

Полузащитник «Бенфики» Пицци перед матчем с «Зенитом» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов высказался об игроках чемпионов России.
«Выделю (Артема) Дзюбу, который здорово держит мяч, здорово подыгрывает партнерам, – приводит «Р-Спорт» слова 30-летнего португальца. – Дуглас Сантос здорово действует на краю обороны – он может одинаково хорошо атаковать и защищаться, здорово навешивает, может пробить издали».
Напомним, перед заключительным туром «Зенит» набрал семь очков и занимает второе место. При этом если «Лион» обыграет «РБ Лейпциг», «Зенит» точно не попадет в плей-офф, даже выиграв в Лиссабоне.
Матч «Бенфика» – «Зенит» пройдет 10 декабря на «Эштадиу да Луш». Начало игры – 23:00 (мск).
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