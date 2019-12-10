Пицци: Дзюба здорово держит мяч и подыгрывает партнерам «Бенфика» примет «Зенит» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

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Полузащитник «Бенфики» Пицци перед матчем с «Зенитом» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов высказался об игроках чемпионов России.

«Выделю (Артема) Дзюбу, который здорово держит мяч, здорово подыгрывает партнерам, – приводит «Р-Спорт» слова 30-летнего португальца. – Дуглас Сантос здорово действует на краю обороны – он может одинаково хорошо атаковать и защищаться, здорово навешивает, может пробить издали».

Напомним, перед заключительным туром «Зенит» набрал семь очков и занимает второе место. При этом если «Лион» обыграет «РБ Лейпциг», «Зенит» точно не попадет в плей-офф, даже выиграв в Лиссабоне.

Матч «Бенфика» – «Зенит» пройдет 10 декабря на «Эштадиу да Луш». Начало игры – 23:00 (мск).