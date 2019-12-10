Анзор Кавазашвили – о решении WADA: Россия должна послать эти гнилые соревнования Исполком WADA отстранил Россию от участия в крупных международных турнирах на четыре года.

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Голкипер сборной СССР 1960-1970-х годов Анзор Кавазашвили высказался о решении исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах.

«Евро-2020 и финал Лиги чемпионов WADA позволило нам провести, потому что это якобы региональные соревнования, которые не подпадают под рекомендации, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Кавазашвили. – Это что такое вообще? Они одолжение нам решили сделать? Где наша гордость? Россия должна взбрыкнуть и сказать: «Да пошли вы на хрен со своими «могучими» соревнованиями! Мы создадим свои турниры, которые будут и дороже, и красочнее ваших гнилых соревнований».

В понедельник исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года и запретить России проводить крупные международные турниры. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS), иначе решение вступит в силу.