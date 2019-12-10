Валерий Рейнгольд – об отстранении России: Наши юристы могут только байки рассказывать

Ветеран московского «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением по поводу отстранения России от крупных международных соревнований сроком на четыре года.
– Россия дала повод, чтобы её начали активно проверять. А когда есть повод и на Западе видят, что мы не защищаем свои интересы, то они сели и поехали искать дальше наши махинации. Поступили бы они так с канадцами или японцами, те бы сразу стали горой за свою страну и спортсменов. Наши же юристы слишком нежные, они могут только байки рассказывать, – сказал Рейнгольд порталу «Евро-футбол.ру».
Вчера исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года и запретить России проводить крупные международные турниры. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.
В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS), иначе решение вступит в силу.
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