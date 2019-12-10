«Спартак» предлагал Гулиева «Крыльям Советов», но получил отказ Красно-белые ищут новую команду для полузащитника.

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает «БИЗНЕС Online».

23-летний игрок перестал попадать в состав команды после назначения главным тренером немца Доменико Тедеско. В восьми матчах под его руководством Гулиев дважды выходил на замену и провел на поле в общей сложности 11 минут.

Клуб предлагал Гулиева «Крыльям Советов», однако в Самаре отказались от этого варианта.

Напомним, Гулиев вернулся в «Спартак» в январе этого года из «Ростова». За календарный год он сыграл за команду в 26 матчах и забил один гол. Ранее воспитанник клуба выступал за «Анжи» и «Ростов».

Добавим, что также по информации источника в зимнее трансферное окно «Спартак» может покинуть полузащитник Джано Ананидзе.