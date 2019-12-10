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10 декабря 2019 18:51ФутболЛипкин Антон

Михаил Кержаков: Пока об отдыхе даже не думаем

«Зенит» сыграет в гостях с «Бенфикой» на групповом этапе Лиги чемпионов.

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался о предстоящем матче с «Бенфикой» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Ситуация, естественно, сложная, но мы будем играть только на победу, – приводят «Известия» слова 32-летнего вратаря. – Другого варианта просто нет. Тяжело ли проводить последний матч перед отпуском? Мы пока об отдыхе даже не думаем, сконцентрированы на матче с «Бенфикой».

Напомним, перед заключительным туром «Зенит» набрал семь очков и занимает второе место. При этом если занимающий третье место «Лион», у которого также семь очков, обыграет «РБ Лейпциг», «Зенит» не попадет в плей-офф, даже выиграв в Лиссабоне.

Матч «Бенфика» – «Зенит» пройдет 10 декабря на «Эштадиу да Луш». Начало игры – 23:00 (мск).

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