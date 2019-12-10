Хосеп Гвардиола: Чемпионат Англии сейчас важнее Лиги чемпионов

Английский «Манчестер Сити» уже решил все свои вопросы на групповом этапе Лиги чемпионов, досрочно гарантировав себе первое место в группе C. Такая ситуация позволила Хосепу Гвардиоле заявить о том, что в данный момент матчи АПЛ для «горожан» важнее.
«У нас много травмированных игроков, и выбирая состав придется на это ориентироваться, – цитирует тренера Sky Sports. – В то же время мы уже вышли в следующую стадию турнира, и английская Премьер-лига сейчас для нас важнее Лиги чемпионов. Что касается загребского «Динамо», то у нашего соперника очень быстрые игроки. Пока они сумели составить серьезную конкуренцию. У них до сих пор есть шансы пройти дальше, и это говорит о многом».
Матч группы C «Динамо» (Загреб) – «Манчестер Юнайтед» состоится 11 декабря. Начало в 20:55 по московскому времени.
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