Хосеп Гвардиола: Чемпионат Англии сейчас важнее Лиги чемпионов Тренер «Манчестер Сити» прокомментировал предстоящий матч против загребского «Динамо».

Английский «Манчестер Сити» уже решил все свои вопросы на групповом этапе Лиги чемпионов, досрочно гарантировав себе первое место в группе C. Такая ситуация позволила Хосепу Гвардиоле заявить о том, что в данный момент матчи АПЛ для «горожан» важнее.

«У нас много травмированных игроков, и выбирая состав придется на это ориентироваться, – цитирует тренера Sky Sports. – В то же время мы уже вышли в следующую стадию турнира, и английская Премьер-лига сейчас для нас важнее Лиги чемпионов. Что касается загребского «Динамо», то у нашего соперника очень быстрые игроки. Пока они сумели составить серьезную конкуренцию. У них до сих пор есть шансы пройти дальше, и это говорит о многом».

Матч группы C «Динамо» (Загреб) – «Манчестер Юнайтед» состоится 11 декабря. Начало в 20:55 по московскому времени.