Дзюба – о матче с «Бенфикой»: Обосрались

Форвард «Зенита» Артем Дзюба был немногословен после поражения от «Бенфики» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов (0:3).
«Одно слово есть – обосрались», – приводит слова Дзюбы Sport24.ru.
Уступив «Бенфике», «Зенит» занял последнее, 4-е место в группе G, набрав 7 очков. У португальцев – столько же, но они опережают чемпиона России по дополнительным показателям. Первую строчку занял «РБ Лейпциг», а второе место – у «Лиона». Оба клуба вышли в плей-офф Лиги чемпионов. «Бенфика» отправилась в Лигу Европы, а питерцы остались без еврокубков.
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