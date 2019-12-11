Дзюба – о матче с «Бенфикой»: Обосрались Встреча прошла в Лиссабоне.

Форвард «Зенита» Артем Дзюба был немногословен после поражения от «Бенфики» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов (0:3).

«Одно слово есть – обосрались», – приводит слова Дзюбы Sport24.ru.

Уступив «Бенфике», «Зенит» занял последнее, 4-е место в группе G, набрав 7 очков. У португальцев – столько же, но они опережают чемпиона России по дополнительным показателям. Первую строчку занял «РБ Лейпциг», а второе место – у «Лиона». Оба клуба вышли в плей-офф Лиги чемпионов. «Бенфика» отправилась в Лигу Европы, а питерцы остались без еврокубков.