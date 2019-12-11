Пицци: В матче с «Зенитом» не могли оглядываться назад «Бенфика» разгромила «Зенит» и сыграет в Лиге Европы.

Полузащитник «Бенфики» Пицци подвел итоги матча с «Зенитом» (3:0) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне.

«Я в очень хорошей форме, – приводит слова 30-летнего португальца официальный сайт УЕФА. – К счастью, все сложилось хорошо. Меня поддерживает весь клуб. У нас крепкая и сплоченная атмосфера в раздевалке. Мы все на одной волне, и каждый делает свою работу.

Мне удалось помочь команде результативной передачей и голом, но самое важное – это победа команды.

Думаю, мы заслуживали в этом турнире немного большего. Но результат определили не две последние игры. В этом матче мы больше не могли оглядываться назад. Мы хотели победить, добились этого и сделали уверенно».

Напомним, сначала Пицци помог отличиться аргентинцу Франко Серви, после чего сам реализовал пенальти.

«Бенфика» обошла «Зенит» по голам в личных матчах и поднялась на третье место, что позволит команде сыграть в 1/16 финала Лиги Европы.