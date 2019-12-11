Сергей Семак: Что касается очков в Лиге чемпионов, то это не самый плохой результат - Советский спорт
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11 декабря 2019 11:23ФутболЛипкин Антон

Сергей Семак: Что касается очков в Лиге чемпионов, то это не самый плохой результат

«Зенит» остался на четвертом месте в группе с семью очками.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:3) на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне подвел итоги выступления команды в еврокубках.

«Конечно, такой результат нас не устраивает, но это не катастрофа, – приводит слова Семака официальный сайт клуба. – После достаточно длительного отсутствия в Лиге чемпионов мы понимали, насколько нам будет сложно.

Что касается очков, то это не самый плохой результат, но так сложилось, что этого не хватило, чтобы куда-то пройти. Есть неудовлетворение. Был шанс пройти. Мы им не воспользовались. От этого есть расстройство».

Напомним, «Зенит» набрал семь очков и опустился на последнее место после того, как «Лион» отыгрался со счета 0:2 в матче с «РБ Лейпциг» (2:2). Чемпионы России уступили «Бенфике» по голам в личных встречах.

Таким образом, впервые за десять лет «Зенит» не вышел в плей-офф еврокубков.

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