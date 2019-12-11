Сампаоли покинул «Сантос» Аргентинец тренировал команду с 13 декабря прошлого года.

«Сантос» объявил на официальном сайте об отставке главного тренера Хорхе Сампаоли.

59-летний аргентинец работал в клубе с 13 декабря прошлого года. Под его руководством «Сантос» занял второе место в чемпионате Бразилии.

Ранее сообщалось о том, что Сампаоли получил предложения от других клубов и может вернуться в Испанию.

Отметим, что контракт с тренером был рассчитан еще на один сезон, но был расторгнут досрочно. По данным Globoesporte, Сампаоли сам подал в отставку.

Добавим, что Сампаоли тренировал в Испании «Севилью», но в 2017 году покинул клуб, чтобы возглавить сборную Аргентины.