Сампаоли покинул «Сантос»

«Сантос» объявил на официальном сайте об отставке главного тренера Хорхе Сампаоли.
59-летний аргентинец работал в клубе с 13 декабря прошлого года. Под его руководством «Сантос» занял второе место в чемпионате Бразилии.
Ранее сообщалось о том, что Сампаоли получил предложения от других клубов и может вернуться в Испанию.
Отметим, что контракт с тренером был рассчитан еще на один сезон, но был расторгнут досрочно. По данным Globoesporte, Сампаоли сам подал в отставку.
Добавим, что Сампаоли тренировал в Испании «Севилью», но в 2017 году покинул клуб, чтобы возглавить сборную Аргентины.
Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай Сергей Тарасов: Елисеев стал увереннее себя чувствовать. Это даже видно по его интервью Олимпийский чемпион Сергей Тарасов подвел итоги двух индивидуальных гонок на этапе Кубка мира в Эстерсунде. 06.12.2019 18:51 Биатлон Волохов Юрий «Крузейро», арендовавший Педро Рошу, вылетел из чемпионата Бразилии впервые за 98 лет Клуб «Крузейро» из Белу-Оризонти всего два года не дотянул до того, чтобы отпраздновать 100-летие своего бессменного пребывания в высшем дивизионе чемпионата Бразилии. 09.12.2019 19:43 Футбол Безъязычный Алексей Сергей Кузьмин: Руис распустил себя. Лишний вес сыграл роковую роль Российский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями о боях Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также Александра Поветкина и Майкла Хантера. 08.12.2019 09:00 Бокс Усачев Владислав Опять даем всем фору в минуту с лишним. В женской эстафете Россия – только пятая Завершен стартовый этап Кубка мира в Эстерсунде. В его последней гонке четверка российских биатлонисток финишировала на пятом месте. 08.12.2019 19:15 Биатлон Тигай Лев Миронова – чемпион. Среди тех, кто промазал три раза На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде лучший результат из россиянок в женском спринте показала Светлана Миронова. С тремя промахами она заняла 15-е место. 01.12.2019 20:00 Биатлон Тигай Лев Охота на «Витязя». Поветкин встретится с Хантером Российский тяжеловес Александр Поветкин 7 декабря проведет бой против американца Майкла Хантера, который в последнем поединке победил другого россиянина Сергея Кузьмина. 06.12.2019 18:16 Бокс Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай Дуглас Сантос: Цель «Зенита» – финал Лиги чемпионов В решающем матче против «Бенфики» оборона «Зенита» предстанет в необычном виде – из-за дисквалификации Ярослава Ракицкого и травмы Юрия Жиркова. Один из основных защитников питерцев поделился ожиданиями от игры. 09.12.2019 22:48 Футбол Сергеев Иван