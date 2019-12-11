«Краснодар» не смог вылететь в Испанию из-за тумана

«Краснодар» не вылетел вовремя на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Хетафе».
Как сообщает официальный твиттер «быков», вылет был задержан из-за сильного тумана. В этой связи игроки провели дополнительную тренировку на базе клуба.
Позже «Краснодар» объявил, что для вылета в Мадрид, команда отправилась в Анапу, поскольку погода в Краснодаре не улучшается.
Напомним, матч «Хетафе» – «Краснодар» пройдет 12 декабря на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес». Начало – 20:55 (мск).
Отметим, что перед заключительным туром у «Хетафе» и «Краснодара», занимающих второе и третье места в группе C, по девять очков. При этом для выхода в плей-офф российской команде необходимо только побеждать.
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