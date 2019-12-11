«Краснодар» не смог вылететь в Испанию из-за тумана «Быки» провели дополнительную тренировку на базе.

«Краснодар» не вылетел вовремя на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Хетафе».

Как сообщает официальный твиттер «быков», вылет был задержан из-за сильного тумана. В этой связи игроки провели дополнительную тренировку на базе клуба.

Перспектива вылететь в Испанию вовремя оказалась туманной 🤨



Команда не теряла время в ожидании перелета, и провела тренировку на своей базе. pic.twitter.com/5g9o0iE23D — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 11, 2019

Позже «Краснодар» объявил, что для вылета в Мадрид, команда отправилась в Анапу, поскольку погода в Краснодаре не улучшается.

Тренировка в тумане состоялась взамен предматчевой в Испании.



Команда прямо сейчас отправилась в Анапу, чтобы всё-таки вылететь в Мадрид, поскольку небесная канцелярия краснодарский аэропорт сегодня не жалует 😕#ЛЕ #ЛигаЕвропы #ХетафеКраснодар #ВпередБыки pic.twitter.com/qksdChXfbF — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 11, 2019

Напомним, матч «Хетафе» – «Краснодар» пройдет 12 декабря на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес». Начало – 20:55 (мск).

Отметим, что перед заключительным туром у «Хетафе» и «Краснодара», занимающих второе и третье места в группе C, по девять очков. При этом для выхода в плей-офф российской команде необходимо только побеждать.