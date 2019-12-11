Джанни Инфантино: Нам необходимо сделать трансферную систему более прозрачной Президент ФИФА Джанни Инфантино считает, что схема затрат на трансферы футболистов должна стать прозрачнее.

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- Семь миллиардов евро ежегодно тратится на трансферы, эти деньги переходят с одного счета на другой, и нам надо сделать трансферную систему более прозрачной. В этом вопросе мы стараемся воплотить в жизнь рекомендации Европарламента и Европейской комиссии. Мы работаем над этим, я рад, что чувствую поддержку европейских институтов, поскольку наша работа ведется в общих интересах, - цитирует Инфантино ТАСС.

Ранее Инфантино высказался о проявлениях расизма на стадионах в Италии.