Джанни Инфантино: Нам необходимо сделать трансферную систему более прозрачной

- Семь миллиардов евро ежегодно тратится на трансферы, эти деньги переходят с одного счета на другой, и нам надо сделать трансферную систему более прозрачной. В этом вопросе мы стараемся воплотить в жизнь рекомендации Европарламента и Европейской комиссии. Мы работаем над этим, я рад, что чувствую поддержку европейских институтов, поскольку наша работа ведется в общих интересах, - цитирует Инфантино ТАСС.
Ранее Инфантино высказался о проявлениях расизма на стадионах в Италии.
Как не поймать две минуты? Логинов вытащил Россию только на четвертое место В первый день первого этапа Кубка мира-2019/20 в шведском Эстерсунде наши биатлонисты в смешанной эстафете финишировали четвертыми. 30.11.2019 19:00 Биатлон Тигай Лев Анастасия Мишина и Александр Галлямов: Когда что-то не получается, просто дуемся друг на друга Российская пара, первый сезон выступающая на взрослом уровне, заняла третье место в финале Гран-при. 09.12.2019 11:00 Фигурное катание Киреева Ксения Семак в погоне за Газзаевым, а Соболев важнее Дзюбы. Итоги РПЛ после 19 туров В премьер-лиге результат питерцев уже сейчас, по прошествии 19 туров, можно считать выдающимся. 10.12.2019 20:00 Футбол Безъязычный Алексей С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай Василевский раздает пасы, но «Тампа» проигрывает. «Чикаго» творит сенсацию Прошедший вечер НХЛ подарил сумасшедшие по накалу матчи. 06.12.2019 09:09 Хоккей Трофименко Кирилл Опять даем всем фору в минуту с лишним. В женской эстафете Россия – только пятая Завершен стартовый этап Кубка мира в Эстерсунде. В его последней гонке четверка российских биатлонисток финишировала на пятом месте. 08.12.2019 19:15 Биатлон Тигай Лев СКА опять одолел «Динамо». Это 11-я победа армейцев подряд Традиционный обзор игрового дня от «Советского спорта». 09.12.2019 23:00 Хоккей Домрачев Владислав Дуглас Сантос: Цель «Зенита» – финал Лиги чемпионов В решающем матче против «Бенфики» оборона «Зенита» предстанет в необычном виде – из-за дисквалификации Ярослава Ракицкого и травмы Юрия Жиркова. Один из основных защитников питерцев поделился ожиданиями от игры. 09.12.2019 22:30 Футбол Сергеев Иван Сергей Кузьмин: Руис распустил себя. Лишний вес сыграл роковую роль Российский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями о боях Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также Александра Поветкина и Майкла Хантера. 08.12.2019 09:00 Бокс Усачев Владислав Дмитрий Ярошенко: Бабикова ждут в Ижевске, чтобы обыграть В минувшее воскресенье завершился первый этап Кубка мира в Эстерсунде. Но уже в пятницу стартует второй – в Хохфильцене. 11.12.2019 10:00 Биатлон Домрачев Владислав