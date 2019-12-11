ФИФА намерена взыскать с Платини 2 млн швейцарских франков - Советский спорт
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11 декабря 2019 19:32ФутболШарафудинов Виктор

ФИФА намерена взыскать с Платини 2 млн швейцарских франков

Руководство международной федерации собирается подать в суд на бывшего президента УЕФА.

Комитет по управлению Международной федерации футбольных ассоциаций рекомендовал руководству организации подать в суд на бывшего президента УЕФА Мишеля Платини. Цель будущего иска взыскать с Платини 2 миллиона швейцарских франков, сообщает AP.

Это те самые деньги, которые в свое время бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер незаконно перевел со счетом международной федерации на счета француза в 2011 году. Расследование этих махинацией в конце 2015 года дорого стоило Платини. Трехкратный обладатель «Золотого мяча» потерял свои должности в УЕФА и ФИФА (где он был вице-президентом) и вместе с Блаттером был отстранен от футбольной деятельности комитетом ФИФА по этике

«Руководство ФИФА должно обратиться к властям Швейцарии, чтобы 2 млн швейцарских франков (около 1,7 млн евро), необоснованно уплаченных Блаттером Платини, были возвращены в ФИФА», – написал глава Комитет по управлению Мукул Мудгал в письме заместителю генерального секретаря ФИФА Аласдеру Беллу.

Первоначально и Блаттер, и Платини были отстранены от футбольной деятельности на 8 лет, но в феврале 2016-го апелляционный комитет ФИФА сократил этот срок до 6 лет. Позже Платини, подав апелляцию в Спортивный арбитражный суд, сократил свою дисквалификацию до четырех лет. Ее срок истек в октябре нынешнего года.

Платини руководил УЕФА с 2007 по 2015 годы. Блаттер занимал президентский пост в ФИФА с 1998-го по 2015-й.

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