Гончаренко – о матче с «Эспаньолом»: Хотим выиграть, рейтинговые очки важны

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гочаренко дал комментарий перед матчем против «Эспаньола» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«У нас команда, которая выходит на тренировку, чтобы играть в удовольствие. У нас нет усталости, нет отпускного настроения, все настроены хорошо. Все хотят играть, завтра будут те, кто расстроится, что не попадут в стартовый состав. Эксперименты? Какие-то изменения будут, но они не будут глобальными. Потому что легче играть с теми сочетаниями, которые есть.
Хотим завтра выиграть, рейтинговые очки важны. Мы хорошо помним наш последний матч прошлого года (ЦСКА в гостях разгромил «Реал» со счетом 3:0) и какое настроение было тогда. Хотим повторить», – цитирует Гончаренко «Чемпионат».
Напомним, встреча состоится 12 декабря и пройдет на домашней арене каталонского клуба. Начало поединка – 23.00 мск.
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