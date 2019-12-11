«Шахтер» крупно проиграл «Аталанте» и вылетел в Лигу Европы - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 декабря 2019 23:04ФутболГичунцев Артур

«Шахтер» крупно проиграл «Аталанте» и вылетел в Лигу Европы

Встреча прошла в Харькове.

Футболисты «Шахтера» уступили игрокам «Аталанты» в домашнем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов – 0:3.

В составе итальянцев отличились Тимоти Кастань, Марио Пашалич, а также Робин Гозенс. Отметим, что на 77-й минуте поединка с поля был удален футболист «горняков» Додо.

В другом матче группы С «Манчестер Сити» обыграл со счетом 4:1 загребское «Динамо». Хет-трик оформил Габриэл Жезус.

Таким образом, «Сити» и «Аталанта» вышли в плей-офф Лиги чемпионов с первого и второго места соответственно. «Шахтер», занявший третью позицию, вылетел в Лигу Европы, а загребский клуб покинул еврокубки.

Безымянный

Лига чемпионов. Групповой этап. Шестой тур

«Шахтер» (Донецк) – «Аталанта» – 0:3 (0:0)

Голы: Кастань, 66; Пашалич, 80; Госенс, 90+4

«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Тайсон, Алан Патрик, Коваленко (Соломон, 71), Степаненко, Тете (Марлос, 59), Мораес.

«Аталанта»: Голлини, Госенс, Паломино, Масьелло (Малиновский, 61), Кастань, Пашалич, де Рон, Гомес (Хатебур, 90), Фройлер, Гимшити, Муриэль (Рожер, 71).

Предупреждения: Муриэль (23), Алан Патрик (50), Додо (63), Фройлер (74), Хатебур (90).

Удаление: Додо, 77

«Динамо» (Загреб) – «Манчестер Сити» – 1:4 (1:1)

Голы: 1:0 – 10 Ольмо, 1:1 – 34 Габриэл Жезус, 1:2 – 50 Габриэл Жезус, 1:3 – 54 Габриэл Жезус, 1:4 – 84 Фоден.

«Динамо» Загреб: Ливакович, Мубандже, Стоянович, Дилавер, Адеми, Моро, Гояк (Маер, 81), Оршич (Хайрович, 81), Ольмо, Кондзер (Джира, 59), Петкович.

«Манчестер Сити»: Браво, Менди, Жоау Канселу, Эрик Гарсия, Отаменди (Харвуд-Беллис, 82), Родри Эрнандес (Стерлинг, 73), Гюндоган, Бернарду Силва, Фоден, Марез, Габриэл Жезус (Зинченко, 66).

Предупреждение: Адеми (34).

Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 06.12.2019 11:48 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Возняцки в своем прощального матче сыграет против Серены Уильямс Шарапова не выступит на Олимпийских играх Возняцки объявила о завершении карьеры после Australian Open-2020
Сергей Шахрай: Косторная – сегодняшний эталон в женском катании Наш обозреватель Сергей Шахрай подвел итоги финала Гран-при в Турине. 08.12.2019 12:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Охота на «Витязя». Поветкин встретится с Хантером Российский тяжеловес Александр Поветкин 7 декабря проведет бой против американца Майкла Хантера, который в последнем поединке победил другого россиянина Сергея Кузьмина. 06.12.2019 18:16 Бокс
СКА опять одолел «Динамо». Это 11-я победа армейцев подряд Традиционный обзор игрового дня от «Советского спорта». 09.12.2019 23:00 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Семь клубов КХЛ заплатят штраф за превышение потолка зарплат Дмитрий Чернышенко: Не понимаем, зачем матчи в НХЛ проводить в России Максим Сушинский: По новому контракту с Хартли конкретики нет
У наших юниоров – два золота Гран-при из трех. Ждем пяти четверных от Трусовой В финале Гран-при в Турине у России – еще один чемпионский титул. Лучшими среди юниоров в парном катании стали Апполинария Панфилова и Дмитрий Рылов. 07.12.2019 19:15 Фигурное катание Тигай Лев
«Сделаем наш турнир еще привлекательнее». Руководители ФХР обещают Накануне Кубка Первого канала сборная России провела открытую тренировку, на которой побывал корреспондент «Советского спорта». 11.12.2019 19:15 Хоккей Домрачев Владислав
Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Был Турин – а стал Тутберин. Обзор событий уик-энда Подводим итоги финала Гран-при и других турниров минувшей недели. 09.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев
Георгиев в порядке, можно звать Шестеркина. «Рейнджерс» взяли в Лас-Вегасе убедительный реванш «Рейнджерс» взяли в Лас-Вегасе убедительный реванш (5:0) у «Золотых рыцарей», которым в одну калитку уступили на прошлой неделе в Нью-Йорке (1:4) с Хенриком Лундквистом в воротах. 09.12.2019 14:00 Хоккей Славин Виталий
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
Новости
23:10 Футбол Вела в январе может сменить «Лос-Анджелес» на «Барселону»
23:04 Футбол «Шахтер» крупно проиграл «Аталанте» и вылетел в Лигу Европы
23:01 Футбол Квервкелия проводит сотый матч за «Локомотив»
22:56 Футбол «Манчестер Сити» забил больше 500 голов при Гвардиоле
22:36 Баскетбол «Локомотив-Кубань» обыграл белградский «Партизан»
22:33 Хоккей Вячеслав Войнов: Хотел бы сыграть с финнами на большой арене
22:18 Формула-1 Льюис Хэмилтон пересел на мотоцикл (фото)
22:17 Футбол «Ювентус» готов продлить контракт с Игуаином, но хочет понизить его зарплату
22:10 ММА Дана Уайт: Если Хабиб победит Фергюсона, а Конор – Серроне, будем думать о реванше
21:58 Футбол «Атлетико» – «Локомотив». Стартовые составы
21:53 Хоккей Александр Овечкин: Я люблю Америку, здесь мой второй дом
21:47 Футбол Гончаренко ответил на вопрос о возможном уходе Сантоса
21:46 Футбол РФС: В матче «Зенит» – «Спартак» Мешков принял верные решения в ключевых эпизодах
21:42 Футбол Дмитрий Хохлов: Слухи об уходе Миранчука в «Ювентус» кажутся отчасти смешными
21:30 Футбол Тонни Вильена: Мне нравится играть в России, здесь много сильных клубов
21:25 Футбол Илья Помазун: Мы приехали в Испанию побеждать, надо выйти и показать хорошую игру
21:19 Футбол «Краснодар» вылетел в Испанию с 8-часовым опозданием
21:01 Футбол Дженнаро Гаттузо: Было легко согласиться работать в «Наполи»
20:57 Футбол Капитан сборной Казахстана может перейти в «Локомотив»
20:53 Олимпиада НОК Великобритании: Мы поддерживаем максимально возможные санкции против России
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Дети и образование: губернатор остался доволен школой № 100 в Нижнем Тагиле
Радий Хабиров на встрече с СПЧ: Тему АУЕ выжигать, проблемы людей решать
Почему снег во Владивостоке — всегда апокалипсис? (фоторепортаж)
Донских водителей призывают быть внимательными в туман
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика