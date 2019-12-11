«Шахтер» крупно проиграл «Аталанте» и вылетел в Лигу Европы

Футболисты «Шахтера» уступили игрокам «Аталанты» в домашнем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов – 0:3.

В составе итальянцев отличились Тимоти Кастань, Марио Пашалич, а также Робин Гозенс. Отметим, что на 77-й минуте поединка с поля был удален футболист «горняков» Додо.

В другом матче группы С «Манчестер Сити» обыграл со счетом 4:1 загребское «Динамо». Хет-трик оформил Габриэл Жезус.

Таким образом, «Сити» и «Аталанта» вышли в плей-офф Лиги чемпионов с первого и второго места соответственно. «Шахтер», занявший третью позицию, вылетел в Лигу Европы, а загребский клуб покинул еврокубки.

Лига чемпионов. Групповой этап. Шестой тур

«Шахтер» (Донецк) – «Аталанта» – 0:3 (0:0)

Голы: Кастань, 66; Пашалич, 80; Госенс, 90+4

«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Тайсон, Алан Патрик, Коваленко (Соломон, 71), Степаненко, Тете (Марлос, 59), Мораес.

«Аталанта»: Голлини, Госенс, Паломино, Масьелло (Малиновский, 61), Кастань, Пашалич, де Рон, Гомес (Хатебур, 90), Фройлер, Гимшити, Муриэль (Рожер, 71).

Предупреждения: Муриэль (23), Алан Патрик (50), Додо (63), Фройлер (74), Хатебур (90).

Удаление: Додо, 77

«Динамо» (Загреб) – «Манчестер Сити» – 1:4 (1:1)

Голы: 1:0 – 10 Ольмо, 1:1 – 34 Габриэл Жезус, 1:2 – 50 Габриэл Жезус, 1:3 – 54 Габриэл Жезус, 1:4 – 84 Фоден.

«Динамо» Загреб: Ливакович, Мубандже, Стоянович, Дилавер, Адеми, Моро, Гояк (Маер, 81), Оршич (Хайрович, 81), Ольмо, Кондзер (Джира, 59), Петкович.

«Манчестер Сити»: Браво, Менди, Жоау Канселу, Эрик Гарсия, Отаменди (Харвуд-Беллис, 82), Родри Эрнандес (Стерлинг, 73), Гюндоган, Бернарду Силва, Фоден, Марез, Габриэл Жезус (Зинченко, 66).

Предупреждение: Адеми (34).