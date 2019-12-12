Хосеп Гвардиола: «Манчестер Сити» одержал хорошую победу, которая поможет нам в будущем «Ман Сити» одержал победу в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал игру своей команды в матче против «Динамо» (Загреб).

«В первом тайме игра нам не давалась, но 75 минут мы провели очень хорошо и добились прекрасного результата. Сегодня мы бились за честь и свой клуб. Многие ребята получили бесценный опыт. У нас серьезные кадровые проблемы, но мы одержали хорошую победу, которая поможет нам в будущем», - цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.

Напомним, в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Сити» на выезде разгромил загребское «Динамо» со счетом 4:1.

По итогам группового турнира подопечные Гвардиолы набрали 14 очков и уверенно выиграли группу. Со второго места в плей-офф турнира пробилась «Аталанта», заработавшая семь очков.

Донецкий «Шахтер» расположился на третьей строчке (6) и весной сыграет в Лиге Европы. «Динамо» заняло последнее место в группе (5).