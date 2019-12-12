Рибери потребуется операция на лодыжке - Советский спорт
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12 декабря 2019 20:45ФутболКорегин Владислав

Рибери потребуется операция на лодыжке

Игрок получил травму в матче против «Лечче» (0:1).

36-летнему полузащитнику «Фиорентины» Франку Рибери в ближайшее время предстоит сделать операцию на лодыжке. Об этом сообщает официальный сайт флорентийского клуба.

Француз получил травму в матче 14-го тура чемпионата Италии с «Лечче» (0:1) – у него было диагностирован разрыв медиальной коллатеральной связки правой лодыжки.

Отмечается, что сегодня игрок был подвергнут специализированной проверке в связи с постоянными болями при нагрузках. Чтобы решить эту проблему было предложено хирургическое стабилизационное лечение сустава, которое будет проведено в ближайшее время. О сроках восстановления пока неизвестно, но по прогнозам игрок пропустит, как минимум, один месяц.

Напомним, что Рибери перешел в «Фиорентину» летом этого года в статусе свободного агента.

В текущем сезоне 36-летний полузащитник принял участие в 11 матчах, забив два гола и отдав две результативные передачи.

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