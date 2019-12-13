Сильвестр Игбун: За пять лет в России с расизмом не сталкивался - Советский спорт
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13 декабря 2019 11:56ФутболНечаев Юрий

Сильвестр Игбун: За пять лет в России с расизмом не сталкивался

В начале текущего сезона нигерийский нападающий перешел из «Уфы» в «Динамо».

Футболист столичного «Динамо» Сильвестр Игбун рассказал, что никогда не сталкивался в России с расизмом.

«Люди часто называют Россию расистской страной. Но как я могу согласиться, если за пять лет ни разу не сталкивался здесь с расизмом? Знаю, что в любой стране есть расисты. Вопрос в том, как на это реагировать. Кидают на поле банан или ухают - кто-то плачет и уходит с поля, а Дани Алвес съел банан и продолжил игру. Если я когда-то услышу оскорбления, не буду слушать - лучше делать свою работу», - приводит слова нападающего Sport24.ru.

Игбун выступает в РПЛ с 2015 года, когда перешел в «Уфу» из датского «Мидтьюлланда». В составе башкирского клуба он провел 119 матче, в которых забил 27 голов и сделал 12 результативных передач.

В сентябре нигериец на правах аренды перешел в столичное «Динамо». За бело-голубых форвард провел 11 игр, в которых забил два гола.

В послужном списке Игбуна пять матчей в составе сборной Нигерии.

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