Евгений Гинер: Новость о переходе акций ЦСКА оцениваю положительно Президент ЦСКА Евгений Гинер положительно оценил переход акций клуба ВЭБ.

– Новость (о переходе акций) оцениваю положительно. Ничего не меняется. Только в лучшую сторону, – приводит слова Гинера ТАСС.

Ранее сообщалось, что ВЭБ станет владельцем более 75% футбольного клуба ЦСКА в результате конвертации в акции его долга перед госкорпорацией.

Напомним, что ЦСКА после 19 туров чемпионата России набрал 34 очка и занимает четвертую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги.