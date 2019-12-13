Андрей Червиченко: Абсолютно согласен с мнением Гинера, безобразие в нашем судействе налицо Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что согласен со словами президента ЦСКА Евгения Гинера, раскритиковавшего работу главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

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– Абсолютно согласен с мнением Гинера. На мой взгляд, все понимают, что он сказал правду. Безобразие в нашем судействе налицо. За последние 20 лет такого ужаса не было ни при одном руководителе. То, что творят арбитры, не лезет ни в какие ворота. В каждом туре стабильно происходит по три-четыре скандала, даже VAR не спасает. Такое впечатление, что иногда они смотрят не на экран, – передает слова Червиченко RT.

В комиссии по этике понимают, что слова Гинера имеют под собой справедливую оценку нынешнего состояния дел, поэтому ограничились минимальным и формальным наказанием. Отстранение Евгения Ленноровича придется на перерыв в чемпионате, а штраф в 1 млн рублей – смешная цифра для главы клуба с бюджетом порядка $50 млн, – добавил Червиченко.

Напомним, что накануне комитет по этике РФС отстранил Гинера от футбола на три месяца за его высказывания в адрес руководителя департамента судейства и инспектирования Александра Егорова.