Рибери перенес операцию и выбыл из строя на десять недель Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери успешно перенес операцию.

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Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, хавбек вернется во Флоренцию завтра, где приступит к выполнению установленной программы по реабилитации. К активной работе Рибери приступит через две недели, а синтетические средства будут удалены через шесть-восемь недель.

Отмечается, что полное восстановление ожидается примерно через 10 недель..

Напомним, что полузащитник получил повреждение правой лодыжки в матче 14-го тура чемпионата Италии против «Лечче» (0:1).