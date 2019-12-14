Президент «Баварии»: Суперлига нам не интересна, мы выиграем Лигу чемпионов не позднее 2022 года

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказывал идею создания закрытой Суперлиги, в которой бы участвовали представители пяти сильнейших лиг Европы: Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. В интервью газете Süddeutschen Zeitung эту идею подверг критике президент «Баварии» Герберт Хайнер.
«Бавария» совершенно не заинтересована в европейской Суперлиге, – заявил руководитель самого титулованного клуба Германии. – Мы за Бундеслигу. Без всяких «если» и «но». Естественно, мы хотим побеждать на международном уровне, но для этого существует Лига чемпионов. Этот турнир успешен, а его формат весьма убедителен. Мы обязательно выиграем Лигу чемпионов в ближайшее время. Думаю, это случится не позднее 2022 года, когда финал состоится в Мюнхене».
На групповом этапе Лиги чемпионов нынешнего сезона «Бавария» выиграла все шесть матчей, соревнуясь с английским «Тоттенхэмом», греческим «Олимпиакосом» и сербской «Црвеной Звездой». Жеребьевка 1/8 финала состоится в понедельник 16 декабря.
«Бавария» пять раз побеждала в Кубке европейских чемпионов и Лиге чемпионов. Прошлый раз мюнхенцы становились лучшим клубом Европы в 2013 году.
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