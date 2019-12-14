Президент «Баварии»: Суперлига нам не интересна, мы выиграем Лигу чемпионов не позднее 2022 года Руководитель немецкого клуба Герберт Хайнер раскритиковал идею президента «Реала» Флорентино Переса.

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказывал идею создания закрытой Суперлиги, в которой бы участвовали представители пяти сильнейших лиг Европы: Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. В интервью газете Süddeutschen Zeitung эту идею подверг критике президент «Баварии» Герберт Хайнер.

«Бавария» совершенно не заинтересована в европейской Суперлиге, – заявил руководитель самого титулованного клуба Германии. – Мы за Бундеслигу. Без всяких «если» и «но». Естественно, мы хотим побеждать на международном уровне, но для этого существует Лига чемпионов. Этот турнир успешен, а его формат весьма убедителен. Мы обязательно выиграем Лигу чемпионов в ближайшее время. Думаю, это случится не позднее 2022 года, когда финал состоится в Мюнхене».

На групповом этапе Лиги чемпионов нынешнего сезона «Бавария» выиграла все шесть матчей, соревнуясь с английским «Тоттенхэмом», греческим «Олимпиакосом» и сербской «Црвеной Звездой». Жеребьевка 1/8 финала состоится в понедельник 16 декабря.

«Бавария» пять раз побеждала в Кубке европейских чемпионов и Лиге чемпионов. Прошлый раз мюнхенцы становились лучшим клубом Европы в 2013 году.