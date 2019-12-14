«Барселона» подаст жалобу по поводу использования VAR В каталонском клубе недовольны судейством игры против «Реала Сосьедада».

Загрузка...

Президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу собирается направить официальную жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерации по поводу использования системы VAR. Об этом сообщает Diario Sport.

Поводом к протесту стал эпизод, произошедший в концовке встречи. Игрок «Реала Сосьедада» Диего Льоренте схватил за футболку каталонца Жерара Пике в своей штрафной площади, но арбитр Хавьер Альберола Рохас пенальти за это не назначил. При этом в начале встречи Рохас при похожих обстоятельствах наказал 11-метровым «Барселона», когда Серхио Бускетс схватил за футболку Льоренте.

Матч 17-го тура примеры «Реал Сосьедад» – «Барселона» завершился со счетом 2:2. Пока каталонцы опережают «Реал» в турнирной таблице на одно очко. Завтра 15 декабря мадридский клуб проведет выездную против «Валенсии».