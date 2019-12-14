«Барселона» подаст жалобу по поводу использования VAR - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 декабря 2019 22:16ФутболШарафудинов Виктор

«Барселона» подаст жалобу по поводу использования VAR

В каталонском клубе недовольны судейством игры против «Реала Сосьедада».

Президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу собирается направить официальную жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерации по поводу использования системы VAR. Об этом сообщает Diario Sport.

Поводом к протесту стал эпизод, произошедший в концовке встречи. Игрок «Реала Сосьедада» Диего Льоренте схватил за футболку каталонца Жерара Пике в своей штрафной площади, но арбитр Хавьер Альберола Рохас пенальти за это не назначил. При этом в начале встречи Рохас при похожих обстоятельствах наказал 11-метровым «Барселона», когда Серхио Бускетс схватил за футболку Льоренте.

Матч 17-го тура примеры «Реал Сосьедад» – «Барселона» завершился со счетом 2:2. Пока каталонцы опережают «Реал» в турнирной таблице на одно очко. Завтра 15 декабря мадридский клуб проведет выездную против «Валенсии».

ТВ-рейтинги: неделя Тутберидзе и хоккейный «Тест на беременность» Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Среди спортивных передач вне конкуренции финал Гран-при по фигурному катанию. 11.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев
Красно-белая пощечина «Зениту». Чемпион России разгромлен «Бенфикой» и остался даже без Лиги Европы Встреча прошла в Лиссабоне. 11.12.2019 01:15 Футбол Мощенко Захар
Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай
Роковой рубеж. Два промаха на заключительной стойке лишили Логинова медали Мужская индивидуальная гонка в Эстерсунде закончилась триумфом сборной Франции - первые четыре места заняли спортсмены из этой страны. Мартен Фуркад добился победы. Александр Логинов и Матвей Елисеев попали в топ-10. 04.12.2019 21:00 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
Александр Логинов: Темп Йоханнеса Бе никто поддержать не может Известен состав мужской сборной России на эстафету Логинов завоевал серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира, победитель – Йоханнес Бе
«Бавария» – впереди Европы всей. И даже «Спартака» Мюнхенский суперклуб установил рекорд Лиги чемпионов, завершив групповой этап не только с шестью победами из шести, но и с самой большой разностью забитых и пропущенных мячей. 12.12.2019 16:00 Футбол Безъязычный Алексей
Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай
«Краснодар» задержали, Гончаренко наказали Черту под бесславным выступлением российских клубов в групповых турнирах еврокубков сегодня подведут «Краснодар» и ЦСКА. 12.12.2019 06:00 Футбол Безъязычный Алексей
«Краснодар» завершил борьбу в Лиге Европы за 10 минут. Нас унизил даже «Хетафе» До 76-й сминуты «быки» достойно сражались в Испании, но, пропустив первый мяч после розыгрыша углового, бросили играть и нарвались на разгром. 12.12.2019 23:00 Футбол Зибрак Артем
Ничушкин забил и победил, Радулов отдал и проиграл Очередной день НХЛ подарил болельщикам всего два матча. 14.12.2019 08:55 Хоккей Трофименко Кирилл
Медаль – бронза, а Миронова – золото. Россиянка – третья в спринте в Хохфильцене Светлана Миронова впервые в карьере завоевала личную медаль на Кубке мира. В спринтерской гонке второго этапа в австрийском Хохфильцене она с одним промахом показала третий результат. 13.12.2019 15:45 Биатлон Мысин Николай
Новости
22:33 Футбол «Атлетик» сыграл вничью с «Эйбаром»
22:26 Футбол «РБ Лейпциг» разгромил «Фортуну», одержав шестую победу кряду и выйдя на первое место в Бундеслиге
22:16 Футбол «Барселона» подаст жалобу по поводу использования VAR
22:00 Футбол Фрэнк Лэмпард: Мы играем слишком осторожно
21:35 Футбол «Марсель» сыграл вничью с «Метцем», прервав свою серию из шести побед
21:31 ММА Ясубей Эномото: Еще в конце первого раунда увидел, что Штырков устал
21:19 Футбол Эрнесто Вальверде: Я не знаю таких команд, которые доминируют в выездных матчах
21:14 ММА Александр Шлеменко: Жаль, что вертушка не прошла, пришлось задушить
20:50 Бокс Сергей Ковалев: Как ты ведешь себя в поражении, определяет, кто ты – Человек-паук или Человек-пук
20:48 ММА Шлеменко задушил Бранча в первом раунде на турнире RCC 7 (видео)
20:35 ММА Штырков потерпел первое поражение в карьере от швейцарца Эномото (видео)
20:34 Футбол Скончался чемпион Олимпийских игр 1956 года Юрий Беляев
20:26 Хоккей Александр Кожевников: Сборная России играла неплохо, но с реализацией надо придумывать что-то новое
20:08 Теннис Даниил Медведев стал победителем турнира в Эри-Рияде, одолев в финале итальянца Фоньини
20:01 Футбол «Лестер» на своем поле не смог обыграть «Норвич»
19:54 Футбол Ничья с «Реалом Сосьедадом» прервала 4-матчевую победную серию «Барселоны»
19:52 Футбол «Челси» дома проиграл «Борнмуту»
19:41 Футбол Саудовский «Аль-Хиляль» обыграл тунисский «Эсперанс» и вышел в полуфинал Клубного ЧМ
19:32 Футбол Дортмундская «Боруссия» на выезде разгромила «Майнц»
19:23 ММА Российский боец Мартынов жестко нокаутировал бразильца Ласердо (видео)
Нет - ЦБК: экологический протест набирает силу в Рыбинске и Череповце
Суд над бывшим мэром Благодарного начнется на Ставрополье
Итоги недели: Послания не в бутылке, Атлант — Титаны нового поколения в Уфе
Игорь Меньщиков: болельщики всей России хотят видеть «Ротор» в премьер-лиге
Вадим Булавинов подарил вазелин главе администрации на открытии школы в Гидроторфе
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика