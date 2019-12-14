Леонид Слуцкий: Работа в «Спартаке» – это табу, не пойду никогда Бывший тренер сборной России и ЦСКА дал интервью.

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Леонид Слуцкий в интервью для программы «Инсайдеры» телеканала «Матч Премьер» рассказал, что никогда не согласился бы на работу в московском «Спартаке».

«Табу в России, куда не пойду никогда? Это вопрос о «Спартаке». Это было бы неправильно со всех сторон. И с точки зрения клуба, и с точки зрения болельщиков, и с точки зрения руководства той команды, которой принадлежит часть моего сердца. Я говорю о ЦСКА».

Слуцкий работал в московском ЦСКА с 2009 по 2016 годы. Под его руководством армейцы трижды выиграли чемпионата России, а также по два раза стали обладателями Кубка и Суперкубка страны. С лета 2018 года по 30 ноября нынешнего 48-летний Слуцкий работал в голландском «Виттесе», но был уволен после серии из пяти поражений.