Буффон повторил рекорд Дель Пьеро

Таким образом, в активе итальянского голкипера стало 478-й игр за туринский клуб в серии A. По этому показателю он сравнялся с бывшим нападающим «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро.
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