Буффон повторил рекорд Дель Пьеро

Таким образом, в активе итальянского голкипера стало 478-й игр за туринский клуб в серии A. По этому показателю он сравнялся с бывшим нападающим «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро.

Ранее 41-летний Буффон cтал вторым после Марко Баллотты (43 лет и 252 дней) в списке самых возрастных футболистов, когда-либо принимавших участие в Лиге чемпионов.

