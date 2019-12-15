Менхенгладбахская «Боруссия» уступила «Вольфсбургу», упустив возможность выйти в лидеры бундеслиги

В составе хозяев поля голами отметились Ксавер Шлагер (13-я минута) и Максимилиан Арнольд (90+1), у гостей отличился Брил Эмболо (15).

После этой игры «Вольфсбург» набрал 23 очка и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Боруссия» упустила возможность вернуться в лидеры чемпионата и, имея в активе 31 очко, расположилась на втором месте.

В следующем туре «Боруссия» на своем поле сыграет против «Падерборна», а «Вольфсбург» дома встретится с «Шальке».