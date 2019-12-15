«Реал Сосьедад» отреагировал на жалобу «Барселоны» по поводу судейства (фото)

Вчера в рамках 17-го тура чемпионата Испании состоялся матч «Реал Сосьедад» – «Барселона». Игра завершилась со счетом 2:2. Президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу и главный тренер Эрнесто Вальверде остались недовольны качеством работы арбитров. По их мнению, в концовке матча следовало назначить пенальти в пользу «Барселону» за то, что игрок «Реала Сосьедада» Диего Льоренте хватал за футболку Жерара Пике.
Бартомеу заявил, что клуб подаст протест в Королевскую испанскую федерацию футбола по поводу работу судейской бригады под руководством Гильермо Куадры Фернандеса. В ответ на это пресс-служба «Реала Сосьедада» на официальной странице клуба в твиттере опубликовала фотографии спорного эпизода, на которых видно, что Пике тоже активно хватал Льоренте за футболку.
Снимки сопровождает подпись: «Если кто-то хочет показывать фотографии, мы поможем выбрать те, которые наиболее четко отражают реальность».
«Барселона» пока сохраняет лидерство в примере, набрав 35 очков в 16 матчах. «Реал Сосьедад» занимает в таблице шестую строчку, набрав 28 очков в 17 встречах.
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