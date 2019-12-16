Лено – о матче против «Манчестер Сити»: Спустя 4-5 минут после начала встречи игра была закончена «Арсенал» потерпел очередное поражение в АПЛ.

Загрузка...

Голкипер лондонского «Арсенала» Бернд Лено прокомментировал поражение своей команды от «Манчестер Сити» в очередном туре АПЛ.

«Спустя четыре-пять минут после начала встречи игра была закончена. Думаю, в первом тайме мы заслужили этот результат. На данный момент между нашими командами пропасть. Не думаю, что тренер - это проблема. Каждый должен смотреть на себя и быть честным с самим собой. Если бы каждый сегодня все отдавал…», - приводит слова Лено Goal.com.

Напомним, в 17-м туре АПЛ «Арсенал» на своем поле крупно уступил «Манчестер Сити» со счетом 0:3. Все мячи были забиты в первые 40 минут матча.

После этой победы «Сити» набрал 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Команда Хосепа Гвардиолы отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 14 очков, а от идущего вторым «Лестера» - на четыре.

«Арсенал» расположился на девятой позиции. В активе команды 22 очка.

В следующем туре «Манчестер Сити» на своем поле примет «Лестер», а «Арсенал» сыграет в гостях против «Эвертона». Оба матча состоятся 21 декабря.