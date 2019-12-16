Бензема - о предстоящем матче против «Барселоны»: Играть на «Камп Ноу» всегда тяжело «Реал» и «Барселона» продолжают лидировать в чемпионате Испании.

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема прокомментировал предстоящий матч против «Барсы».

«Я намерен выиграть чемпионский титул. Если смогу помочь своим одноклубникам игрой и словами, то сделаю это. Матч против «Барселоны» на «Камп Ноу»? Это всегда тяжелая встреча. Будем надеяться, что «Реал» сможет одержать победу», - приводит слова французского нападающего газета Marca.

Напомним, в текущем сезоне чемпионата Испании »Реал» и «Барселона» набрали по 35 очков и возглавляют турнирную таблицу.

В последнем туре обе команды сыграли вничью. «Барса» - на выезде против «Реал-Сосьедада» (2:2), а мадридцы, также в гостях, против «Валенсии» (1:1).

18 декабря, в перенесенном матче 10-го тура, «Барселона» на своем поле примет «Реал». Встреча начнется в 22:00 мск.