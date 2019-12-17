Гус Тил: Я до сих пор не привык к России - Советский спорт
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17 декабря 2019 00:29ФутболГичунцев Артур

Гус Тил: Я до сих пор не привык к России

Голландец перебрался в столичный клуб минувшим летом.

Хавбек московского «Спартака» Гус Тил рассказал о своей жизни в России, отметив, что пока не адаптировался на сто процентов.

«Я до сих пор не привык к России, но это нормально. Здесь все иначе: другая культура, совсем другой мир. Москва – большой город. Я жил в Амстердаме. По сравнению с Москвой он выглядит маленьким и уютным. Впрочем, с каждым днем мне все лучше. Чувствую, что адаптируюсь и улучшаю свою игру. Все будет хорошо», – цитирует голландца Voetbal International.

Напомним, Тил, ставший самым дорогим трансфером «Спартака» минувшим летом (18 млн евро), потерял место в стартовом составе после прихода немецкого специалиста Доменико Тедеско.

В текущем сезоне он провел 16 матчей, забил один гол и отдал четыре голевых передачи.

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