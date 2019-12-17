Лионель Месси: Играть с «Реалом» на «Камп Ноу» сложнее, чем на «Бернабеу» «Барселона» примет «Реал» 18 декабря на «Камп Ноу».

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Форвард «Барселоны» Лионель Месси рассказал, чем отличаются матчи с «Реалом» в Мадриде и Барселоне.

«Когда мы играем на «Сантьяго Бернабеу», появляется больше свободных зон, – приводит Marca слова 32-летнего аргентинца. – Они больше атакуют, поскольку обязаны это делать как хозяева, а зрители гонят их вперед.

На «Камп Ноу» матчи проходят в другом ключе. Они больше отходят назад, играют ближе друг к другу и за счет быстрых игроков впереди проводят контратаки.

На «Бернабеу» идет равная игра все 90 минут. Здесь игры становятся более закрытыми и сложными».

Напомним, матч «Барселона» – «Реал» пройдет 18 декабря на стадионе «Камп Ноу». Начало игры – 22:00 (мск). После 16 игр обе команды набрали по 35 очков.