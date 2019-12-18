«Барселона» примет «Реал» в перенесенном матче «Классико» на стадионе «Камп Ноу» начнется в 22:00 (мск).

«Барселона» сыграет с «Реалом» в перенесенном матче десятого тура примеры.

Напомним, игра была перенесена с 26 октября из-за протестов, которые начались в Барселоне после того, как Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.

В 16 матчах «Барселона» и «Реал» набрали по 35 очков и занимают два первых места в турнирной таблице примеры.

В прошлом сезоне «Барселона» дважды победила «Реал» – 5:1 дома и 1:0 в гостях.

В последний раз «Реал» побеждал на «Камп Ноу» в чемпионате Испании (2:1) 2 апреля 2016 года.

Матч «Барселона» – «Реал» пройдет 18 декабря. Начало игры – 22:00 (мск).