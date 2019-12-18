«Барселона» примет «Реал» в перенесенном матче

«Барселона» сыграет с «Реалом» в перенесенном матче десятого тура примеры.
Напомним, игра была перенесена с 26 октября из-за протестов, которые начались в Барселоне после того, как Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.
В 16 матчах «Барселона» и «Реал» набрали по 35 очков и занимают два первых места в турнирной таблице примеры.
В прошлом сезоне «Барселона» дважды победила «Реал» – 5:1 дома и 1:0 в гостях.
В последний раз «Реал» побеждал на «Камп Ноу» в чемпионате Испании (2:1) 2 апреля 2016 года.
Матч «Барселона» – «Реал» пройдет 18 декабря. Начало игры – 22:00 (мск).
Наши «братья» не хуже братьев Бе: Логинов – третий, Елисеев – четвертый На втором этапе Кубка мира, стартовавшем в Австрии, Россия взяла две медали в один день: вслед за Светланой Мироновой бронзу в спринте добыл Александр Логинов. 13.12.2019 18:15 Биатлон Тигай Лев Ругань вокруг Загитовой не удивляет. Но за что ее жалеть? Продолжают кипеть страсти вокруг главного события минувшей недели – заявления олимпийской чемпионки Алины Загитовой о том, что она приостанавливает карьеру. 16.12.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Схватка будет кровавой: Плющенко vs. Тутберидзе Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко – о последних событиях в мире фигурного катания. 16.12.2019 02:00 Фигурное катание Яременко Николай Опять даем всем фору в минуту с лишним. В женской эстафете Россия – только пятая Завершен стартовый этап Кубка мира в Эстерсунде. В его последней гонке четверка российских биатлонисток финишировала на пятом месте. 08.12.2019 19:15 Биатлон Тигай Лев «Шторм» разбушевался. Шлеменко закрыл поражение от Ханикатта Российский боец среднего веса Александр Шлеменко одержал победу в рамках турнира RCC в Екатеринбурге над американцем Дэвидом Бранчем. В со-главном поединке вечера первое поражение в карьере потерпел Иван Штырков. 14.12.2019 21:30 ММА Усачев Владислав Медаль – бронза, а Миронова – золото. Россиянка – третья в спринте в Хохфильцене Светлана Миронова впервые в карьере завоевала личную медаль на Кубке мира. В спринтерской гонке второго этапа в австрийском Хохфильцене она с одним промахом показала третий результат. 13.12.2019 15:45 Биатлон Мысин Николай Дзюба совершенно прав: все «обделались». Еврокубки – не для нас После чемпионата мира прошло полтора года. Казалось – духоподъемных. Но как говорят – был дух, да протух. Наши клубы позорно покинули еврокубки. 13.12.2019 11:30 Футбол Андронов Алексей Раскатать и треснуть – напутствие от Отара В преддверии отнюдь не лирических столкновений 14 декабря наш колумнист дает напутствие спортсменам. 08.12.2019 12:00 ММА Кушанашвили Отар Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай