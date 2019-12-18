Максим Боков: В результаты ЦСКА вмешались некие силы ЦСКА ушел на зимний перерыв на четвертом месте.

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков высказался о выступлении команды в первой части сезона.

«В результаты вмешались некие силы, но нужно делать свое дело, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Бокова. – Уверен, тренерский штаб знает, что нужно команде и кого приобретать. Если говорить о провальном выступлении в Лиге Европы, у меня нет этому объяснения».

Напомним, после 19 туров ЦСКА набрал 34 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая на 11 очков от лидирующего «Зенита».

При этом команда завершила выступление в Лиге Европы, где в группе с «Эспаньолом», «Лудогорецом» и «Ференцварошем» набрала пять очков и заняла четвертое место.