«Лион» ведет переговоры с «Валенсией» о трансфере Гамейро Французский нападающий может вернуться на родину в январе.

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Клуб французской лиги 1 «Лион» ведет переговоры с испанской «Валенсией» о переходе нападающего Кевина Гамейро. По сведениям газеты Marca, трансфер может быть оформлен в начале январе.

Гамейро перешел в «Валенсию» из мадридского «Атлетико» летом 2018 года за 16 миллионов евро. В нынешнем сезоне 32-летний форвард сыграл в 11 матчах чемпионата Испании, семь раз выйдя в стартовом составе, и отметился четырьмя голами и одной результативной передачей.

Ранее к футболисту «Валенсии» обращался «Нант», но то предложение не вызвало у Гамейро интереса. В чемпионате Испании Кевин выступает с 2013 года, когда сменил «Пари Сен-Жермен» на «Севилью». Его нынешняя трансферная стоимость оценивается в 9 млн евро.