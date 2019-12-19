Михаил Кержаков: Однажды гол от «Спартака» пересматривал раз 300, передвигая стулья Вратарь «Зенита» рассказал об особенностях своей профессии.

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков дал большое интервью телеканалу «Матч ТВ», рассказав о том, как складывалась его карьера, а также поделившись впечатлениями от выступлений команды в первой части сезона-2019/20.

«В Лиге чемпионов так вышло, что мы попали в самый худший расклад, – рассказал Кержаков. – В итоге все впечатление смазано. Случайностей в таких матчах как против «Бенфики», и вообще в футболе не бывает. Значит, не наиграли мы на евровесну, раз такое произошло.

До сих пор есть опустошение. Забавно, что в физическом плане самой тяжелой была ночь после домашней игры с «Динамо».

Игра, правда, не очень сложной получилась. Выиграли 3:0. Не знаю почему, но именно после той встречи вообще не мог заснуть. Лег в кровать и ни на секунду глаза не закрыл. Бывало, в 4-5 засыпаешь. А тут просто смотрел в потолок до 9 утра. Может, наслоилось все вместе? Потом встал, поехал на тренировку. Такое случается иногда. У меня – во второй раз в карьере.

Первый же раз такое было, когда с «Оренбургом» проиграли «Спартаку» 2:3 в марте 2017-го тоже такое было. Нам забили на 96-й минуте. Только в полдень следующего дня уснул на пару часов. Этот третий гол потом пересмотрел раз триста, наверно. Хотел разобраться – что мог сделать, чтобы не пропустить. Вставал с кровати, ставил в комнате стулья – типа это штанги. И думал – если бы я здесь оказался или здесь. Потом еще один стул ставил в роли защитника».

Михаил Кержаков вернулся в «Зенит» из полугодичной аренды в «Оренбург» в июне 2017 года. В нынешнем сезоне 32-летний вратарь сыграл за питерский клуб 13 матчей во всех турнирах, пропустив 12 голов.