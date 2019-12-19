Лемар и Гамейро – в списке интересов «Лиона» Французская команда нуждается в усилении перед плей-офф Лиги чемпионов.

«Лион» заинтересован в приобретении полузащитника мадридского «Атлетико» Тома Лемара. Об этом сообщает издание L'Equipe.

Отмечается, что руководство французского клуба собирается усилиться в зимнее трансферное окно перед 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Лион» сыграет против «Ювентуса».

Лемар перешел в «Атлетико» в 2018 году из «Монако» за 70 миллионов евро. Всего за команду он сыграл в 63 матчах, забив три мяча и отдав шесть результативных передач. В нынешнем сезоне на счету 24-летнего игрока 20 проведенных встреч.

Что касается Гамейро, то нападающий выступает за «Валенсию» с 2018 года после его трансфера из «Атлетико» за 16 миллионов евро. За это время он провел 71 игру, забил 16 мячей и сделал 10 ассистов. В этом сезоне он принял участие в 16 встречах (четыре гола и одна передача).

На данный момент «Лион» занимает восьмое место в чемпионате Франции, набрав 25 очков.