Адебайор может продолжить карьеру в «Ниме» За свою карьеру форвард забил 205 голов в 587 матчах.

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«Ним» готов предложить контракт 35-летнему тоголезскому нападающему Эммануэлю Адебайору. Об этом сообщает RMC Sport.

Отмечается, что в соглашении будет прописан пункт, согласно которому команда сможет разорвать сотрудничество с форвардом, если «Ним» не сможет сохранить прописку в чемпионате Франции на следующий сезон.

Форвард находится в статусе свободного агента с начала декабря этого года после ухода из турецкого «Кайсериспора».

На данный момент подопечные Бернара Блакара занимают 19-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

Напомним, что в своей карьере Адебайор играл за такие команды, как «Арсенал», «Манчестер Сити», «Реал» и «Тоттенхэм». На его счету 587 проведенных игр, в которых он забил 205 голов и отдал 65 результативных передач.

В составе сборной Того он отличился 29 раз в 66 матчах.

В этом сезоне Адебайор сыграл в восьми встречах чемпионата Турции, отметившись двумя голами и одним ассистом.