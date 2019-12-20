Озил и Колашинац могут пропустить матч с «Эвертоном» Подопечные Фредди Юнгберга занимают десятую строчку в АПЛ.

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Лондонский «Арсенал» на своем официальном сайте опубликовал список травмированных футболистов команды.

Так, Сеад Колашинац и Месут Озил получили повреждения в матче 17-го тура против «Манчестер Сити» (0:3) – их участие в завтрашней игре с «Эвертоном» под вопросом.

Боснийский защитник повредил связки голеностопного сустава, а немецкий хавбек испытывает проблемы с правой ногой.

Отметим, что в ближайших матчах «Арсеналу» не помогут Эктор Бельерин, Дани Себальос, Роб Холдинг, Киран Тирни и Гранит Джака.

После 17 туров лондонцы занимают десятое место в турнирной таблице, набрав 22 очка. В декабре команда смогла выйти в 1/16 финала Лиги Европы, где сыграет против греческого «Олимпиакоса».