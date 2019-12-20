Артета официально возглавил «Арсенал» Лондонский клуб объявил о назначении нового главного тренера.

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Микель Артета и «Арсенал» уладили последние формальности. Официальный сайт лондонского клуба объявил о назначении бывшего ассистента Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» на должность главного тренера «канониров».

Welcome back, Mikel! 👋



Head coach of The Arsenal 👔 pic.twitter.com/lhsAfQ7cfq — Arsenal (@Arsenal) December 20, 2019

О деталях контракта пока официально не сообщалось.

Воспитанник «Барселоны» Артета выступал за лондонский клуб на позиции центрального полузащитника с 2011 по 2016 годы, в сумме сыграв 149 матчей и забив 16 голов.

Завершив карьеру, он летом 2016 года стал помощником Хосепа Гвардиолы в тренерском штабе «Манчестер Сити». Ранее британские СМИ сообщали о том, что «Сити» требовал от «Арсенала» компенсацию в 2 млн фунтов за переход 37-летнего специалиста.

29 ноября «Арсенал» уволил Унаи Эмери. С тех пор обязанности главного тренера временно исполнял Фредди Юнгберг.

Завтра 21 декабря «канониры» в рамках 18-го тура АПЛ встретится в Ливерпуле с «Эвертоном». Матч начнется в 15:30 по московскому времени.

После 17 туров новая лондонцы занимает 10-е место в АПЛ, набрав 22 очка.