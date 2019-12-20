«Интер Майами» заинтересован в приглашении Виейра Он возглавляет «Ниццу» с 2018 года.

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«Интер Майами» хотят, чтобы Патрик Виейра стал их главным тренером перед началом нового сезона MLS, сообщает ESPN.

По информации источника, владелец клуба Дэвид Бекхэм хотел, чтобы командой руководил Карло Анчелотти – под его руководством англичанин играл за такие команды, как «Милан» и «ПСЖ». Однако итальянец близок к подписанию контракта с «Эвертоном».

Теперь руководство сосредоточиться на приглашении Виейра, который может быть уволен из «Ниццы». Он возглавляет французскую команду с 2018 года. И на данный момент его команда занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка.

Отметим, что в следующем году в MLS вступят две команды – это «Интер Майами» и «Нэшвилл».