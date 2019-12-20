«Интер Майами» заинтересован в приглашении Виейра - Советский спорт
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20 декабря 2019 20:47ФутболКорегин Владислав

«Интер Майами» заинтересован в приглашении Виейра

Он возглавляет «Ниццу» с 2018 года.

«Интер Майами» хотят, чтобы Патрик Виейра стал их главным тренером перед началом нового сезона MLS, сообщает ESPN.

По информации источника, владелец клуба Дэвид Бекхэм хотел, чтобы командой руководил Карло Анчелотти – под его руководством англичанин играл за такие команды, как «Милан» и «ПСЖ». Однако итальянец близок к подписанию контракта с «Эвертоном».

Теперь руководство сосредоточиться на приглашении Виейра, который может быть уволен из «Ниццы». Он возглавляет французскую команду с 2018 года. И на данный момент его команда занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка.

Отметим, что в следующем году в MLS вступят две команды – это «Интер Майами» и «Нэшвилл».

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