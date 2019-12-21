«Фиорентина» уволила Монтеллу В пятницу «фиалки» крупно проиграли «Роме».

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Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Монтелла отправлен в отставку, сообщает официальный сайт клуба.

45-летний итальянец уволен на следующий день после крупного поражения от «Ромы» (1:4) в матче 17-го тура серии A на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции.

Монтелла возглавлял «Фиорентину» с 10 апреля. Под его руководством команда завершила минувший сезон на 14-м месте. В нынешнем чемпионате «фиалки» также идут 14-ми, набрав 17 очков в 17 матчах. Отметим, что Монтелла также работал с «Фиорентиной» с 2012 по 2015 годы.

Новый главный тренер «Фиорентины» будет объявлен в ближайшее время.