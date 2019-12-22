Карл-Хайнц Румменигге: Флик очень хорошо справляется. Мы удовлетворены развитием «Баварии» Мюнхенцы завершили первый круг чемпионата Германии.

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о работе исполняющего обязанности главного тренера мюнхенцев Ханса-Дитера Флика.

«Не открою Америку, если скажу, что мы удовлетворены развитием команды и качеством игры. Результаты тоже весьма хороши. Флик очень хорошо справляется», - приводит слова Румменигге Goal.

Напомним, Флик возглавил «Баварию» в ноябре этого года после отставки Нико Ковача.

В последнем матче чемпионата Германии мюнхенцы на своем поле обыграли «Вольфсбург» со счетом 2:0.

После 17 туров «Бавария» набрала 33 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата. Отставание от лидирующего «РБ Лейпциг» составляет четыре очка.

19 января мюнхенцы сыграют в гостях против «Герты».